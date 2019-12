Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato nell'immediata vigilia della sfida tra i nerazzurri e la Roma ai microfoni di Sky Sport: "Siamo molto sereni nell'affrontare ogni avversario convinti delle nostre capacità e del fatto che siamo in una fase interlocutoria, quindi servono prestazione e continuità prima ancora del risultato. Abbiamo intrapreso un percorso di crescita, siamo contenti e vogliamo continuare su questa strada.



SUL MERCATO - "Non siamo in situazione d'ansia, abbiamo la consapevolezza che questo gruppo ha risposto appieno alle indicazioni della società e ad un metodo di pensiero calcistico come quello di Antonio Conte. La cultura del lavoro è fondamentale. A gennaio coglieremo delle opportunità, che dovranno essere migliori di quello che abbiamo in rosa che è già a livello molto alto".