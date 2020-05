L'Inter pensa a Werner per il dopo Lautaro, ma non solo. L'alternativa al nazionale tedesco del Lipsia è Pierre-Emerick Aubameyang: secondo Tuttosport, Marotta sarebbe pronto a offrire Mauro Icardi all'Arsenal se il PSG non dovesse riscattare il bomber argentino. Alexis Sanchez è destinato a tornare al Manchester United: i nerazzurri pensando di sostituirlo con Mertens, in scadenza di contratto col Napoli.