Rodrigo De Paul è pronto per una big. Il girone d'andata ha visto l'esplosione del talento argentino, fresco di rinnovo fino al 2023 con l'Udinese ma corteggiato da tante big italiane e non. E' forte l'interesse della Roma, pronta a un affondo già a gennaio in caso di addio di Perotti, ma la squadra da tenere d'occhio è l'Inter.



MAROTTA STREGATO - Secondo Il Corriere dello Sport infatti, in nerazzurro non c'è solo Ausilio come estimatore di De Paul, ma anche Giuseppe Marotta che già lo aveva fatto seguire ai tempi della Juventus. Non è ancora stata intavolata una trattativa vera e propria, l'Udinese non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore a gennaio, ma c'è già una valutazione di base: servono almeno 30 milioni di euro, l'Inter continua a monitorare e attende anche di definire le prossime mosse in uscita. Molto infatti può dipendere da Ivan Perisic: se il croato in estate coronerà il sogno di giocare in Premier League, ecco allora che i nerazzurri dovranno sostituirlo e in cima alla lista dei candidati ci sarebbe proprio De Paul, sponsorizzato anche dal connazionale Icardi.