Inter-Marsiglia, incontro decisivo per Carboni: i dettagli dell'affare e la novità rinnovo

I DETTAGLI

Il Marsiglia sta discutendo con l’Inter sulla base di un prestito oneroso (con una spesa prevista di circa 4/5 milioni di euro, come raccontato da Calciomercato.com) con diritto di riscatto pari a 35/36 milioni – più bonus – come riportato da Fabrizio Romano. In questo modo, l’Inter avrebbe la certezza di cedere a titolo temporaneo il calciatore, permettendogli di esprimersi con continuità in una squadra di status superiore rispetto al Monza, come nella passata stagione. Tuttavia, Marotta e Ausilio non vogliono correre il rischio di perdere definitivamente Carboni, qualora dovesse esplodere definitivamente in Ligue 1. Per questo motivo, la dirigenza meneghina inserirà un’opzione per il controriscatto per una cifra che si aggira attorno ai 40/45 milioni di euro. Ma non è l’unica novità.