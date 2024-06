Getty

E' proprio vero che nel calciomercato finché non ci sono le firme nulla è certo.L'ennesimo esempio di questa legge non scritta arriva dalla trattativa tra Inter e Genoa per il passaggio in Lombardia diSoltanto pochi giorni fa lo spagnolo sembrava a un passo dal trasferimento ai Campioni d'Italia, dove inizialmente avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di vice-Somemr per poi gradualmente raccoglierne il testimone di guardiano dei pali nerazzurri. Una trattativa arrivata ai dettagli formali, conla contropartita giusta per abbassare il prezzo del cartellino di Martinez, valutato attorno ai 20 milioni di euro.

Quando tutto sembrava definito, però, tutto è improvvisamente cambiato., inizialmente convinto di accettare il passaggio in Liguria, è entrato, club in grado di garantirgli quella titolarità che a Genova non possono assicurargli. Una prospettiva che sembra allettare non poco il 21enne lucano reduce dal prestito al Cagliari, voglioso di ritagliarsi uno spazio da protagonista nel calcio dei grandi.. Le altre contropartite proposte dai nerazzurri (Zanotti e Satriano su tutti) non incontrano il favore dei rossoblù, decisi al limite a vendere il proprio portiere a prezzo pieno, senza l'inserimento di altri giocatori. Condizioni che i nerazzurri non gradiscono e che potrebbero portare a un clamoroso cambio di rotta, con il club meneghino pronto a buttarsi su altri obiettivi e disposto a far naufragare una trattativa che pareva ormai conclusa.