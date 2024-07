ZUMAPRESS.com

Inter, Materazzi: "Lukaku al Milan? Ha fatto il giro delle sette chiese ma ha vinto solo con noi"

25 minuti fa

A margine della presentazione del logo della Serie A, ha parlato Marco Materazzi. Tanti gli argomenti trattati dall'ex difensore dell'Inter ma è soprattutto sul mercato che il campione del mondo si infiamma e sulla possibilità che l'ex nerazzurro, Romelu Lukaku, passi al Milan.



IL PARERE - "Tra Zirkzee e Lukaku chi prenderei? Dipende per che squadra. Per il Milan? Lukaku ha fatto il giro quasi delle sette chiese, ne mancano poche. Vediamo dove deciderà di andare, ma a oggi l'unica squadra in cui ha vinto è l'Inter. Lì stava troppo bene, al suo posto farei mea culpa. Ora c'è però Thuram che è tra gli attaccanti più forti d'Italia e il rimpianto è per lui, non per l'Inter. Dovrà essere una scelta sua, sa che con Conte ci si allena forte. Non andrebbe in campo sapendo di giocare in una squadra nettamente meglio delle altre, Napoli è una città particolare: ti ama ma non so quanto possano aspettarti, vengono da un'annata deludente in cui sono stati attaccanti anche i campioni d'Italia".