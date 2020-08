Così tanto lontano che più che sogno ormai è ossessione. Lo ha rivelato Massimiliano, che prima di essere direttore sportivo del, è stato capo degli osservatori nel club nerazzurro. E, ai microfoni di Radio Sportiva, ha oggi dichiarato: "​Chi vuole approfittarne potrebbe farsi avanti.ma gli spiegammo che non c’era la possibilità anche per il FPF. Posso assicurare che all’Inter è più di un sogno". Il Fair Play Finanziario c'è ancora, ma ora le cose, in nerazzurro, sono decisamente cambiate.- Dal 3 luglioal settembre del, Massimiliano Mirabelli ha vestito, nei quadri tecnici societari, il nerazzurro. La famiglia Zhang è arrivata proprio nel 2016, quindi Suning e Mirabelli si sono incrociati per qualche mese. E tanto è bastato per sentire quelle parole che fanno sognare il popolo interista:. Un sogno di 4 anni fa, periodo in cui l'Inter era limitata sul mercato. Questo è, infatti, il comunicato pubblicato dalla società nerazzurro inerente a quella stagione e al Fair Play Finanziario: "​F.C. Internazionale ha ricevuto quest’oggi la comunicazione dall’UEFA e dal Club Financial Coltrol Body di aver raggiunto gli obiettivi stabiliti nel Settlement Agreement firmato nel 2015 di rientrare nei limiti dei 30 milioni di deficit per il periodo fiscale 2016. Grazie a questo risultato il Club non sarà soggetto al pagamento di ulteriori 7 milioni di euro, che sarebbero stati trattenuti dalle entrate. Rispetto al risultato del 2015, la società è passata da un deficit di 110 milioni al raggiungimento della quota stabilita con l’UEFA; stando al Settlement Agreement, il Club dovrà raggiungere il pareggio di bilancio entro giugno 2017". Una rincorsa lunga, quella dell'Inter, che oggi è a posto coi conti. E, soprattutto, col FPF."​La Investigatory Chamber del Club Financial Control Body della Uefa ha annunciato che in seguito alla verifica del bilancio al 30 giugno 2018, F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha soddisfatto i requisiti di break-even cumulativo del Settlement Agreement firmato nel maggio 2015 e pertanto è uscita dal regime di Settlement Agreement" questo un altro comunicato che sanciva i conti sani in casa interista e che dava il via libera, ovviamente con oculatezza, al mercato interista.- Un percorso positivo, quindi, quello dell', che ora può permettersi di sognare un colpo alla. In scadenza nel 2021, mai così in difficoltà al, con una lotta interna con la presidenza e la dirigenza che è stata traslata, poi, sul campo, dove è arrivata una disfatta storica, epocale, nel senso che qualcosa può davvero essere finito. E l'Inter può sostenere economicamente il colpo Messi senza inciampare nuovamente nel Fair Play Finanziario . Un Inter che ha fatto il salto di qualità europeo, accogliendo big del calibro di Eriksen e Lukaku in campo, Antonio Conte in panchina. Basta solo giovani talentuosi alla Lautaro, ma anche gli da sogno. Come Messi,@AngeTaglieri88