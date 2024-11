Inter, Milan e Atalanta brillano in Champions: i bookie puntano sull’Italia per la Top 8

Getty Images

Passo avanti dell’Italia in. La quarta giornata della fase a campionato consolida certezze e regala piacevoli sorprese alle squadre italiane, che ora vedono più da vicino un posto tra le prime otto. In primis l’Inter, che dopo l'1-0 sull’Arsenal vede il piazzamento nella Top 8 scendere da 1,60 a 1,20. I nerazzurri sono ancora imbattuti e vantano dieci punti in classifica, due di ritardo dalla capolista Liverpool a punteggio pieno. Sorride anche il: il colpaccio al Bernabeu ha spinto la quota per la qualificazione diretta agli ottavi da 7,50 a 2,25. Praticamente dimezzata da 7 a 3,75 la quota dell’Atalanta, nona in classifica dopo il successo a Stoccarda. L’unica a salire, da 4,25 a 6, è la Juventus, rallentata dal pareggio a Lille.

Il percorso quasi perfetto dell’Inter la pone anche tra le favorite per vincere la fase a campionato. Inzaghi, infatti, è dietro solo a Liverpool e Barcellona nelle previsioni: Reds proposti a 1,80, blaugrana a 5, nerazzurri a 5,75. Per la vittoria finale, invece, l’in lavagna a 17, deve ancora rincorrere: Manchester City e Real Madrid, nonostante il momento difficile culminato con le sconfitte contro Sporting Lisbona e, restano le favorite a 4,50 e 5,50.Dopo quindici anni dal trionfo dell’Inter di Mourinho, l’Italia sogna di tornare ad alzare il trofeo più ambito d’Europa: l’ipotesi che sia una squadra italiana a vincere il titolo paga 8,50. Più probabili secondo i bookie le opzioni Inghilterra (2) e Spagna (2,80), con la Germania che insegue a 6.