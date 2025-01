Inter-Milan finale di Supercoppa Italiana: arbitra Sozza. C'è un precedente nel derby

Getty Images

L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione completa per il derby che lunedì 6 gennaio all'Al-Awwal Park Stadium di Riad (Arabia Saudita) assegnerà il titolo ai nerazzurri di Simone Inzaghi o ai rossoneri di Sergio Conceiçao.E' stato scelto il fischietto della sezione di Seregno, che sarà coadiuvato al VAR da Valerio Marini e Daniele Doveri, entrambi della sezione di Roma 1.La designazione completa:Lunedì 06/01 h. 20.00

: Simone Sozza, sezione di Seregno: Ciro Carbone, sezione di Napoli - Alberto Tegoni, sezione di Milano: Michael Fabbri, sezione di Ravenna: Valerio Marini, sezione di Roma 1: Daniele Doveri, sezione di Roma 1: Giuseppe Perrotti, sezione di Campobasso.- Per Sozza il derby non è una novità, perché il. A vincere la partita furono i nerazzurri di Simone Inzaghi, che inflissero un seccoai rossoneri di Stefano Pioli (doppietta Mkhitaryan, Thuram, Calhanoglu e Frattesi; per il Diavolo Leao).

- L'Inter ha un bilancio totalmente positivo con Sozza:dal fischietto della sezione di Seregno.Sozza ha arbitratoper i rossoneri: quella, appunto, nel derby d'andata della stagione 2023/24.