Inter-Milan, dove e quando si gioca il derby in finale di Supercoppa Italiana

AFP via Getty Images

Il Milan ha battuto la Juventus per 1-2 in rimonta in semifinale di Supercoppa Italiana con la rete di Pulisic su rigore e l'autogol di Gatti a fronte del vantaggio di Yildiz, guadagnando l'accesso alla finalissima che sarà un derby di Milano contro l'Inter, come nel gennaio del 2023.I nerazzurri, campioni in carica, hanno giocato un giorno prima e battuto l'Atalanta con un secco 2-0 grazie alla doppietta dell'esterno olandese Denzel Dumfries.La partita, che sarà il secondo derby stagionale dopo quello vinto per 2-1 nella quarta giornata di campionato, è prevista, quando in loco saranno invece le 22. Diretta televisiva sulle reti Mediaset, che detengono l'esclusiva del torneo.