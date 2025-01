Inter-Milan, le pagelle di CM: Frattesi da 4,5, Asllani una sciagura

GETTY

Dispone una barriera parecchio discutibile e Theo lo beffa su calcio di punizione. Invece è reattivo quando vola a sventare il tentativo ravvicinato di Morata. Sugli altri due gol subiti non può nulla.Si perde Pulisic che si inserisce a fari spenti alle sue spalle e solo davanti al portiere sbaglia il colpo di testa. Due minuti dopo viene sverniciato da Leao e costringe Bastoni al salvataggio miracoloso.Grande attenzione e anche un assist, splendido, per Taremi, che scarta il cioccolatino. (Dal 39’ s.t.

Gara da migliore in campo fino a quando non si lascia beffare da Pulisic che gli sbuca alle spalle e pareggia la partita.L’inerzia della partita gli offre meno spazio del solito ma un paio di affondi buoni li offre e su calcio da fermo sfiora il gol di mancino.Nel primo tempo l’Inter è ingolfata, non trova spazi e lui è l’unico a sorprendere il Milan con un paio di verticalizzazioni. Poi si innervosisce per qualche decisione arbitrale ed esce dalla partita. (Dal 39’ s.t.Si dice voglia andare via il prima possibile e quando entra si vede).

Una trentina di minuti a basso ritmo prima di farsi male e lasciare il campo per un problema muscolare) (Dal 35’L’azione parte da una sua palla persa, ci sarebbe fallo ai suoi danni ma la gestione è troppo lenta, come spesso gli capita. Bella dormita anche sull’azione del 3-2 rossonero. Saranno le ultime uscite in nerazzurro).Soffre molto ma resta in piedi e partecipa all’azione che porta al vantaggio nerazzurro. (Dal 20’ s.t.Inutilmente lezioso, anche quando la partita non lo consente).Va a prendersi quel fallo laterale con la foga di chi vuole cambiare la partita e sorprende Jimenez per far partire l’azione che porta al vantaggio nerazzurro. (Dal 20’ s.t.Stava per farne un altro, colpisce di testa e il pallone entra per due terzi dopo aver colpito il palo, ma Maignan salva tutto. Poi soffre anche lui negli ultimi minuti.

Il pallone che gli offre Barella gli arriva dalle spalle ed è difficile coordinarsi, salta in ritardo e di testa indirizza il pallone fuori dallo specchio della porta difesa da Maignan. Intelligente e concreto l’assist in area per Lautaro. Delizioso il tocco con cui batte Maignan dopo essere scattato sulla linea del fuorigioco.Finta di destro e tiro di sinistro, il “Toro” torna a segnare in un grande match e gioca con buona lucidità per l’intera durata della gara. Peccato per la mancata opposizione sulla punizione di Theo, si gira e prova a prenderla di tacco. Brutta ingenuità.

Dopo un brutto approccio riesce a mettere la partita al sicuro con un doppio vantaggio che però non basta. I nerazzurri sbandano, non trovano mai una vera opposizione a Leao e il Milan ne esce vincente.