Inter, la verità su Bah

La sessione estiva di mercato regalerà all’Inter un centralone difensivo “nuovo di zecca”, questo ormai sembra un dato di fatto assodato, anche se poi bisognerà scendere più nello specifico e cercare di individuare il nome su cui i dirigenti nerazzurri decideranno di investire realmente.da mesi diciamo che alla fine ne rimarrà soltanto uno e in molti si erano sbilanciati sulla permanenza dell’italiano per due ragioni: la prima è che l’Inter gli ha esteso il contratto fino al giugno del 2026, la seconda è che i nerazzurri non hanno fatto altrettanto con de Vrij, nonostante conservino sull’olandese una clausola unilaterale che, se esercitata entro una data specifica, consentirebbe al club di prolungare anche con il calciatore olandese per una ulteriore stagione

Poi, come detto, si penserà al centrale del futuro, l’uomo che dovrà raccogliere un’eredità importante e convincere Inzaghi di essere subito pronto all’uso, evitando le lunghe trafile che hanno dovuto conoscere prima Bisseck e adesso Palacios, originario della Sierra Leone e di proprietà Valladolid. D’un tratto il nome di Bah è saltato in cima alla lista dei difensori accostati all’Inter ma a dire il vero ad oggi l’interesse del club nerazzurro verso questo calciatore non è così forte.in quel ruoloMa per adesso tra l’Inter e Bah non c’è niente di così avanzato.