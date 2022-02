Intervistato da Tmw, l'ec centrocampista della Lazio, Christian Ledesma, ha parlato dell'Inter e del suo ex allenatore, Simone Inzaghi.



“Avevo molto interesse, dopo Conte è sempre difficile invece lui ha dato un'impronta decisa. Sono contento per lui. C'è riuscito in pochissimo tempo. La qualità dei giocatori ha fatto la differenza".