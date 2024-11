Inter-Napoli, la sliding door di Buongiorno: quando Marotta provò a soffiarlo a Conte

Ci siamo,Una sfida che vale tanto, visto il momento di entrambe le squadre e soprattutto la classifica. Si affrontano la prima contro la seconda della classe, i campioni in carica contro coloro che lo scudetto lo hanno vinto due anni fa. E sarà anche la gara degli incroci, perché, quindi sarà molto interessante vedere l'accoglienza che sarà riservata loro.considerando ciò che è accaduto la scorsa estate.

- Perché il Napoli ha seguito a lungo Buongiorno, andando spesso vicino, essendo più volte ad un passo dal prenderlo ma senza riuscire ad affondare il colpo. Tutto un tratto c'è statocon tanto di dichiarazioni da parte del suo agente, Beppe Riso, che ad inizio luglio incontrava la dirigenza nerazzurra: "Buongiorno al Napoli? Due battute le abbiamo messe in piedi anche con l'Inter per capire un po'". In quei giorni i tifosi del Napoli frenarono il loro entusiasmo immaginando potesse sfumare l'affare, perché intanto dalla Lombardia nasceva il forte interesse, visto anche l'accostamento di de Vrij all'All-Nassr.

- Tempo una settimana e c'è stata la stretta finale da parte del Napoli, che è riuscito a portare Buongiorno ai piedi del Vesuvio. Diversi fattori sono stati determinanti. A partire dae per far capire al presidente De Laurentiis quanto fosse importante avere proprio l'ex Toro a sua disposizione, anche per costruire la nuova difesa a 3 (poi cambiata). Poi c'è stata ancheche ha voluto sposare il progetto Napoli con grande entusiasmo.- Nel frattempo anche queli bianconeri ci hanno provato a trattenerlo nella stessa città facendogli cambiare maglia. Però giocare con i "rivali" di sempre non era nei suoi progetti:, essendo nato e cresciuto calcisticamente con i colori granata addosso. Ad oggi può essere soddisfatto della scelta fatta e ha reso felici i tifosi del Napoli, che vedono in lui un punto di riferimento importante che era mancato dopo l'addio di Kim. Con lui in campo si subisce poco e niente, perché eccetto il passaggio a vuoto contro l'Atalanta il Napoli ha subito appena due gol dalla seconda alla decima giornata. Questa sera l'obiettivo è rimettersi sulla strada principale, per dimostrare all'Inter (e non solo) che scegliere Napoli è stata la scelta giusta.

