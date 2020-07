Né, né. Non sono loro i due, o meglio non sono soltanto loro due i calciatori più importanti della rosae chedovrà provare a rivalutare in questo finale di stagione di Serie A in vista della fase finale di. Sì perché se la Champions è quasi del tutto assicurata (ma va evitato il quarto posto per esserne certi al 100%)è proprio tentare la rincorsa all'unico trofeo rimasto a disposizione e, per farlo, servirà avere al 100% il più importante fulcro del gioco degli schemi dell'allenatore salentino:Dal momento del ritorno in campo post-sosta dovuta al coronavirusdel resto della stagione in cui si è mostrato dominante e decisivo.e, rigori a parte, anche scarsamente deciso in zona gol. L'infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori contro Torino e Spal, inoltre, non ha infine aiutato il suo ritorno ad una piena condizione.Né Lautaro, né Eriksen, dicevamo perchéNon è un caso che l'allenatore salentino si sia battuto come un leone con Marotta per farselo acquistare ed è altrettanto vero che avrebbe fatto carte false per avere un'alternativa come Dzeko al suo posto. Il centravanti boa è infatti fondamentale nel suo 3-5-2 perchéNon è fondamentale in zona gol, lì mezzali e la seconda punta sono ancor più decisivi, maPer questo, a partire dalla gara contro il(squadra maestra nel distruggere gioco) averlo al 100% sarà fondamentale. È questa la prima e vera missione di Conte, a partire dalla gara di oggi col Genoa. Ritrovare il vero Lukaku, quello della gara di andata quando, da solo, seminò il panico a San Siro contro i rossoblù.