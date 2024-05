Calciomercato

Inter, né Marotta, né Zanetti: il presidente post-Zhang sarà di Oaktree

29 minuti fa

In casa Inter si dovrà riscrivere la storia chiudendo ufficialmente anche in organigramma societario il capitolo Zhang-Suning e aprendo ufficialmente il capitolo Oaktree. Per farlo servirà un nuovo Consiglio di Amministrazione che abbia anche un nuovo presidente che prenda il posto di Steven Zhang.



Secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante fra i nomi per il ruolo siano stati fatti anche quelli dell'ad Beppe Marotta o dell'attuale vice-presidente Javier Zanetti, alla fine il prossimo numero 1 del club sarà un uomo scelto fra i membri di Oaktree o quantomeno un uomo di fiducia del fondo.