Nessun passo avanti decisivo al momento nella trattativa tra l'Inter e Mauro Icardi per il rinnovo di contratto dell'argentino. Secondo Sky Sport, le parti non hanno avuto occasioni per sedersi attorno un tavolo in questi giorni, anche perché Wanda Nara, moglie e agente di Maurito, sono stati in Argentina. Già a febbraio potrebbero esserci novità, fermo restando che Icardi ha ancora tre anni di contratto con i nerazzurri.