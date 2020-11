Dopo la sconfitta evitabile contro il, l’si scopre ancora più insicura, vulnerabile e in crisi di risultati. Si perché una vittoria nelle ultime 7 partite non si può certo considerare come un ruolino di marcia incoraggiante in vista dei prossimi impegni (Atalanta su tutte) e in prospettiva futura per un ulteriore step.. Era troppo importante non perdere, uscire dacon un punto, dopo una non facile ma riuscita rimonta, in chiave girone avrebbe potuto agevolare non poco il cammino verso gli ottavi. Invece questa rincorsa alla mentalità vincente in tutte le situazioni sta portando la squadra a subire troppi gol e di conseguenza a complicarsi tutte le partite.Il risultato è che l’Inter ora si trova quinta in classifica a 5 punti dale ultima nel girone di Champions con soli 2 punti in 3 partite.Subire così tanto vuol dire non essere organizzati al meglio, vuol dire perdere i riferimenti e non saper gestire i momenti delle partite mentre le stesse scorrono e cominciano a scrivere la loro storia all’interno dei 90 minuti.Capita quindi, e il peccato diventa mortale se nel momento in cui concede stai vincendo e dominando.Nessuno ha vietato alle squadre che in passato hanno vinto di buttare, nel momento di difficoltà fisica, un sano pallone in tribuna o nessuno si è mai scandalizzato per un lancio lungo del portiere alla punta.Non sono un allenatore e nemmeno provo a “suggerire” a Conte qualcosa dall’alto del niente lui, come altri allenatori big, ha vinto io ho solo guardato loro vincereAlle volte si avverte proprio la difficoltà della squadra di dover gestire il pallone, credo che sia una buona idea se le gambe e la testa vanno a mille, quando le forze calano non avendoforse sarebbe meglio trovare altre soluzioni di costruzione.Quando c’èil problema non si pone, palla a lui e la squadra sale, quando manca, come successo nelle ultime 2 partite contro, il piano B non c’è e si soffre.La sensazione è che portare a casa un pari in rimonta non sarebbe stato male, ogni tanto bisogna accontentarsi contestualizzando il momento.Il momento è difficile e la classifica andava considerata.Conte si dice soddisfatto e incoraggiato dalla mentalità che i suoi giocatori stanno acquisendo. Sicuramente avrà ragione lui, io di lui mi fido dato che è un grande allenatore che ha già vinto e che non ha mai perso la fame e la ferocia per vincere di nuovo.Ma da tifoso, commentatore e spettatore dei dubbi non possono non assalirmi. Conte parla di progressi e si dice convinto che questa squadra stia facendo il salto di qualità,E’ anche vero che questo è un campionato strano, senza pubblico, senza preparazione estiva, è vero anche che molte delle big prendono tanti gol e perdono partite.L’obiettivo da perseguire è la costruzione di un progetto vincente che però di solito contempla passi in avanti anno dopo anno. La scorsa stagione l’Inter ha trovato una sua fisionomia ha ottenuto un brillante secondo posto e una finale di, con uno zoccolo duro di giocatori, la miglior difesa del campionato e la bellezza di. Una partenza brillante ad uno step dalla vittoria. Rimettere mano a tutto il progetto alzando troppo L’ asticella potrebbe rivelarsi controproducente.. I troppi gol subiti sono un sintomo di qualcosa che non sta andando per il verso giusto ma a inizio novembre si è ancora in tempo per rivedere