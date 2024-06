Getty Images

Inter, nuova strada per Martinez

8 minuti fa



L'Inter continua il pressing su Josep Martinez. Sembra essere proprio il portiere del Genoa, il profilo designato a fare il vice Sommer per la prossima stagione. L'estremo difensore spagnolo ha messo in luce le sue qualità che sono da subito finite nel mirino del club campione d'Italia, sempre più intenzionato a regalare a Simone Inzaghi un giocatore abile sia fra i pali che in fase di impostazione.



Come riporta Sky Sport, sono riprese le trattative fra le parti per arrivare a una conclusione. Il Grifone valuta il proprio calciatore sui 15 milioni di euro e la sensazione è che non dovrebbe essere inserita alcuna contropartita tecnica nella trattativa.