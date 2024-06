Getty Images

Inter, incontro in sede con l’agente di Oristanio per sbloccare l’affare Martinez

Pasquale Guarro

42 minuti fa

3

L’Inter vuole definire in fretta l’operazione Martinez ma per farlo sarà necessario incassare il sì di Gaetano Oristanio, contropartita scelta dal Genoa e valutata circa 5 milioni di euro. Il classe 2002, che ha disputato l’ultima stagione a Cagliari, ha avuto molte richieste in Serie A, tra cui quella del Venezia, che sembrava soddisfarlo particolarmente.



ADESSO L’INCONTRO - Ecco perché adesso sarà necessario parlargli, nel tentativo di convincere il calciatore sul fatto che anche il Genoa sarà in grado di garantirgli abbastanza spazio, con l’Inter pronta a mantenerne il possesso del cartellino assicurandosi la recompra. Proprio su questo verterà l’incontro in viale della Liberazione tra Ausilio e l’agente del calciatore, previsto in queste ore. Oristanio era proiettato ad accettare l’offerta del Venezia ma adesso c’è il Genoa che lo chiede per sbloccare l’operazione Martinez e all’Inter questa operazione, così strutturata, piace molto.