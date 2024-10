Inter, Oaktree detta la linea per il prossimo mercato: il punto su Tah

Forse è ancora presto per entrare nello specifico ma è già tempo di indicare la rotta per il prossimo mercato e per questo motivo la nuova proprietà americana a capo dell’Inter,La linea è uguale a quella tracciata l’estate scorsa, quindi largo ai giovani,, quando sono arrivati i vari Acerbi, Mkhitaryan, Arnautovic, Darmian, Taremi e Zielinski. Oaktree chiede calciatori futuribili, uomini che possano creare valore e non calciatori che siano solo un costo.

Anche la ricerca del difensore seguirà queste dinamiche,visto che de Vrij e Acerbi iniziano ad avere un’età considerevole e che a fine anno potrebbe anche rimanerne soltanto uno dei due, visto che entrambi sono a scadenza 2025. Buongiorno è stato più di una suggestione, ma ormai è sfumata e bisogna guardare oltre, ma oltre non significa in Germania o comunque non in casa del Leverkusen, dove attualmente risiede Jonathan Tah, difensore che a giugno lascerà a scadenza l’attuale club di appartenenza.