Inter, Oaktree: "Stadio di proprietà fondamentale per competere in Europa"

Getty

Tanti patron statunitensi di club italiani di Serie A sono stati protagonisti a New York, alla 'Giornata dello Sport Italiano nel Mondo', evento andato in scena nello storico palazzo su Park Avenue, sede del Consolato Italiano. Presenti Stephen Pagliuca, Gerry Cardinale e Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities del fondo statunitense Oaktree, ora alla guida dell'Inter.Nel suo intervento, così riportato da fcinternews.it,, ha toccato anche l'argomento stadio: "".

"L’economia italiana è in crescita e ci sono grandi opportunità, ma la Serie A deve fare un salto di qualità per tornare a essere la lega di riferimento nel mondo", ha detto invece il co-patron dell’AtalantaIl patron del Milan,ha sostenuto che "Ci vuole una strategia più a lungo raggio che non si ferma alla vittoria di una partita".