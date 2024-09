Inter: Inzaghi e Oaktree due linee che faticano a incontrarsi. L'allenatore è il simbolo delle preoccupazioni dei tifosi

La macchinaè ripartita in questa stagione proprio come aveva terminato la scorsa e, nonostante l'inciampo iniziale contro il Genoa e quel 2-2 frutto più di errori individuali che altro è già stato dimenticato. La dirigenza italiana e l'allenatore viaggiano tutti sulla stessa lunghezza d'onda ovvero quella dinon solo in campionato, ma in vista di tutte le competizioni che si ritroverà ad affrontare. Eppure, da giugno in avanti, c'è unSimone Inzaghi, va detto,il suo contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2026 dopo un mese circa di lunghe trattative. Proprio il passaggio dalla gestione Zhang a quella di Oaktree ha infatti complicato i piani della dirigenza che si era già più volte seduta al tavolo con il suo agente Tullio Tinti e che aveva rassicurato la piazza sul fatto che quel rinnovo fosse di fatto una formalità.Da allora ad oggi tante cose sono successe, maDa un lato c'è un allenatore che, dopo un percorso di crescita importante passato anche da alti e bassi, si ritiene giustamente un top eDall'altro c'è una società che, invece,E la conferma di questa distanza di visioni sta proprio nel mercato firmato dal fondo Usa.

Se fino ai colpi Zielinski e Taremima senza spendere per i cartellini e garantendo ingaggi importanti,come Martinez del Genoa, secondo portiere alle spalle del datato Sommer e con vista su un posto da primo e su Tomas Palacios, braccetto difensivo alternativo a Bastoni.avrebbe preferito investire prima tutto il budget su una seconda punta alla Gudmundsson e non su un portiere giovane di riserva e poi avrebbe preferito un Hermoso o addirittura un Ricardo Rodriguez da aggiungere alle liste (Palacios è stato tagliato da quella Champions in favore dell'infortunato Buchanana).

La conferma, anzi, la promozione di Beppe Marotta da ad a Presidente nel giorno del cambio di proprietà aveva raccontato un segnale di continuità aziendale che bene aveva fatto sperare a tutti i tifosi nerazzurri.. La fase di transizione sembra ormai completata e le idee del fondo sembrano sempre più lontane da quelle di allenatore e dirigente.Competitività deve fare rima con obiettivi centrati, solo così chi guarda ai bilanci potrà cambiare idea.