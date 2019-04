Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Inter è alla ricerca di nuove plusvalenze da piazzare entro il 30 giugno. Il motivo non è solo quello di agevolare ulteriormente l'uscita dal Fair Play Finanziario, ma anche quello di agevolare riscatti importanti come quello di Politano dal Sassuolo e, in caso di sconto, di Keita dal Monaco.