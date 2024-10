Inter, occhi sul Benfica: Joao Rego è la nuova stella. "Può diventare più forte di Joao Felix"

Il calcio portoghese continua a sfornare talenti e per un Rafael Leao che fatica a brillare e per un Francisco Conceiçao che invece cresce di partita in partita in patria ci sono numerosi talenti che i tre top club,stanno già lanciando nelle rispettive prime squadre per creare i gioielli del proprio futuro. E da sempre i giovani prospetti del calcio portoghese vengono attenzionati, a un'età sempre più giovane, anche in chiave mercato perché sinonimo quasi sempre di investimento assicurato. Chi sarà il prossimo talento generazionale? In tanti in patria hanno individuato in, il nome più pronto al grande salto.

è nato a Ourique, un piccolo paese nel distretto di Beja nel sud del paese e lì ha giocato a calcio fino all'annata 2018-19 quando il Benfica si accorge di lui in un torneo nazionale e lo porta a Lisbona. Attaccante chea piede invertito essendo lui mancino, ha nele nell'della giocata i suoi punti di forza. Il dato però che più colpisce scout e addetti ai lavori è la capacità di, un fattore che lo porta spesso ad essere un tempo in vantaggio rispetto ai difensori.

- Fisico da seconda punta, alto oltre il metro e ottanta ha già esordito in prima squadra e a livello giovanile sta ottenendo traguardi importantissimi. Chi lo ha allenato, come l'ex-allenatore delle formazioni giovanili del Benfica Luis Castro, ha confermato a Calciomercato.com che "In portogallo abbiamo due tipi di talenti, quelli più fisici e quelli più qualitativi. E lui ha una qualità mostruosa.che può crescere ancora anche a livello muscolare,".

Già da sottoetà ha preso parte a diverse edizioni della(la Champions delle formazioni Under 19) affrontando ad esempio la(che lo segue insieme a Carreras) già due anni fa. Sono peròad essere rimasti maggiormente colpiti l'anno scorso quando da rivale a Milano segnò il gol dell'1-1 nel corso della fase a gironi sotto gli occhi anche di Baccin e Ausilio. La scorsa estate il corteggiamento più importante lo ha avuto dal Chelsea, ma il Benfica non vuole svendere oggi il gioiello del futuro di domani. L'integrazione con la prima squadra di Bruno Lage è già arrivata e nel frattempo lui si alterna fra Nazionali giovanili portoghesi, Under 19 del Benfica, Benfica B e prima squadra.