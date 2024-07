Inter, offerto Depay: quanto costa a bilancio? Il paragone con Correa e la strategia di Oaktree

GS

9 minuti fa



L’Inter continua a muoversi tra le intricate strade del calciomercato. In quel di Viale della Liberazione, dopo aver anticipato l’intera concorrenza ed essersi assicurati alcune pedine di grande profilo come Taremi e Zielinski (arrivati a parametro zero da Porto e Napoli) e aver sistemato la situazione tra i pali – acquistando, come secondo portiere, Martinez dal Genoa -, le priorità sono rimaste sostanzialmente due: un braccetto in difesa (possibilmente mancino) e un attaccante con caratteristiche da seconda punta che possa affiancare i vari Lautaro Martinez, Thuram e il neo-acquisto, l’iraniano Taremi.