Inter, Palacios si presenta: "Mi piace giocare con il pallone, ecco a chi mi ispiro"

Tomasè l’ultimo acquisto del mercato estivo. Il difensore argentino si è presentato ai canali ufficiali del club nerazzurro, ecco le sue parole."Ero molto felice e anche orgoglioso,Ora non resta che allenarsi e dare il massimo"."Sono un difensoreDa bambino ho iniziato come attaccante ma crescendo, a causa della mia altezza e della mia tecnica, sono arretrato in difesa. Sono orgoglioso della posizione in cui gioco, spero di dare il massimo".

- "Per la mia età, io sono molto giovane, guardo molto. Averlo ora come compagno è un sogno".- "A livello personale, accumulare minuti e godermi questo splendido club. A livello di squadra, poter aiutare il gruppo e i compagni di squadra a portare l'Inter il più in alto possibile".