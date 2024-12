Inter-Parma, Suzuki: "Con la tecnologia voglio diventare il n° 1 al mondo, Vicario meglio di Donnarumma"

Getty Images

è nato negli Stati Uniti da madre giapponese e padre americano di origini ghanesi. Ecco le sue parole in un'intervista a La Repubblica:Racconta il calcio in modo meno realistico, ma le storie sono più interessanti".La Serie A è nota nel mondo per il livello dei portieri".

. Un fenomeno anche coi piedi, crea spazi impossibili e mette gli attaccanti in condizione di segnare. Mi alleno per somigliargli.del Tottenham: ha riflessi incredibili e para palloni tirati da un metro, deviati, sporchi".li uso, sono utili. Come i BlazePod, pulsanti luminosi. E il sistema Neurotracker, che proietta su uno schermo palle in movimento.

"Stasera a San SiroHa un tiro impressionante. E che cross!"., i miei compagni di squadra insistono per portarmi a provarlo, ma non me la sento. In Giappone so che il sushi è di qualità, qui temo sorprese, sono sincero"., ex centrocampista di Verona e Torino. Ha allenato per tanti anni da noi, è popolarissimo, è spesso in tv"., obiettivo molto difficile al di fuori dei cartoni animati. Ma mai dire mai".