Dall’Inghilterra arrivano brutte notizie sulle condizioni di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è uscito dallo stadio zoppicando dopo il 4-0 degli Spurs al Manchester City di Pep Guardiola. Dopo aver fermato Haaland e compagni il giocatore italiano ha sentito dolore alla caviglia destra, ed è stato costretto a sottoporsi a un’operazione per curare l’infortunio.



L’INFORTUNIO DI VICARIO - Nella giornata di lunedì 25 novembre il Tottenham ha pubblicato una nota ufficiale sulle condizioni di Vicario: “Possiamo confermare che Guglielmo Vicario è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico per la frattura della caviglia destra. Guglielmo sarà valutato dal nostro staff medico per stabilire quando potrà tornare ad allenarsi. Siamo tutti con te, Vic”. Probabilmente i tempi di recupero non saranno brevi, anzi: Vicario rimarrà fuori per qualche mese saltando così le prime partite del 2025. Difficile a oggi stabilire i tempi di recupero, il portiere inizierà l’iter riabilitativo e verrà monitorato costantemente dallo staff medico.

- Il prossimo impegno del Tottenham sarà in Europa League contro la nuova Roma di Claudio Ranieri, nella partita in programma giovedì 28 novembre alle 21. Vista l’operazione alla caviglia Vicario sarà indisponibile per la gara contro i gialloross, 36 anni e agli Spurs dal 2022.- Titolare al posto di Donnarumma nell’ultima partita dell’Italia in Nations League, da capire se il portiere recupererà in tempo per le prossime gare della Nazionale nel torneo:. Se non dovesse essere a disposizione, il favorito per prendere il suo posto nella rosa di Spalletti è lo juventino, nel ruolo dj terzo, con Meret promosso a vice Donnarumma.