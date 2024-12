Inter, Marotta: "Donnarumma e Verratti? Sondiamo sempre le ipotesi di mercato"

Prima della sfida dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina, a Sky Sport ha parlato così il presidente dell'Inter. ". L'importanza dei punti è fondamentale, ci misureremo contro la seconda in classifica e si farà una valutazione di dove siamo e dove possiamo arrivare"."Ormai è consuetudine che ai grandi club vengano accostati questi calciatori, in questo momento abbiamo una rosa competitiva. Non abbiamo ansie particolari per colmare dei buchi. La nostra attività è di sondare sempre le ipotesi di mercato per il nostro progetto, così come ci muoviamo noi si muovono anche le altre. Per il momento non stiamo negoziando per nessuno".

INTER, PAZZA IDEA VERRATTI

"Rappresento un grande club, siamo i campioni in carica ed è normale che lo siamo. Ci sono avversari agguerriti, uno su tutti il Napoli. Ci sono diverse squadre che possono ambire al titolo, noi cercheremo di ottenerlo".A DAZN"Sono d'accordo, l'avversario merita la classifica che ha, frutto delle prestazioni che ha avuto, noi abbiamo sempre sofferto venendo qua. Non solo sono forti, ma hanno una posizione in classifica inaspettata, dobbiamo entrare bene".LAUTARO FUORI DAL BEST XI -"Lo abbiamo detto ieri, c'è grande delusione ed amarezza, nel 2024 ha dimostrato ampiamente di poter entrare nei migliori 11. C'è rammarico e rispecchia la delusione del calciatore, era giusto dare vicinanza al ragazzo e manifestare il nostro stato d'animo".

CONFRONTO CON MODELLO FIORENTINA - "Sì, è il confronto fra due squadre con grande competenza a tutti i livelli, con una proprietà alle spalle che dà sicurezza sia a noi che a loro. La struttura permette di fare scelte oculate e di poter competere in competizioni come la Champions League".