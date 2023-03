Benjamin Pavard, terzino francese in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e obiettivo dell’Inter, parla così a Sport11: "Non ho mai detto che voglio andarmene. "So molto bene di essere in un grande club, ci sono una grande atmosfera e una grande organizzazione. Mi sento molto a mio agio qui, mi piace il club e i tifosi, e spero che raggiungeremo ancora grandi traguarde in questa stagione".