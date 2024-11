Infortunio Pavard, le parole di Inzaghi

AFP via Getty Images

In una serata quasi perfetta per l’Inter con l’1-0 al Lipsia in Champions e l’11º clean sheet stagionale di Yan Sommer (nessuno come lui nei cinque campionati europei principali),. Il difensore francese si è fermato nei minuti finali del primo tempo, Simone Inzaghi ha preferito non aspettare l’intervallo per evitare che l’infortunio peggiorasse , e ha deciso così di toglierlo inserendo Yan Bisseck al suo posto. Ancora un difensore ko per i nerazzurri, che nella vittoria di San Siro - arrivata per un autogol di Lukeba - avevano dovuto già rinunciare ad Acerbi, anche lui infortunato.

- Per Pavard si tratta di un problema muscolare subìto cercando l’anticipo tra Openda e Kampl a centrocampo, ma la gamba sinistra gli è rimasta tesa e il piede piantato nel terreno di San Siro. Pavard; poi si è steso a terra chiedendo l’intervento dello staff medico, che ha preferito consigliare la sostituzione immediata a Inzaghi nonostante mancasse poco all’intervallo.

- Commentando la partita dopo il fischio finale, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha fatto anche il punto sulle condizioni di Pavard: “Ha avuto un problemino, speriamo di riaverlo il prima possibile. L’unico neo della serata è stato il suo infortunio: qualcosina c’è, vedremo nei prossimi giorni”. Dopo la vittoria di San Siro contro il Lipsia,per capire l’entità dell’infortunio muscolare e i tempi di recupero.