Inter, per la festa scudetto due autobus e il finale in piazza del Duomo: il programma

La festa scudetto dell'Inter è programmata dopo la partita col Torino che si gioca domenica alle 12.30. La scaletta della festa prevede l'utilizzo di 2 autobus scoperti impegnati in 8 km di tragitto da percorrere a passo d’uomo per un totale previsto di circa 5 ore.

IL PERCORSO - Il tragitto prevede la partenza da San Siro alle ore 16, poi Piazzale dello Sport, via Caprili, Piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, Piazza Firenze, Corso Sempione, Viale Melzi D'Eril, Viale Giorgio Byron, Viale Elvezia, Piazzale Biancamano, Viale Francesco Crispi, Piazza XXV Aprile Bastioni di Porta Nuova, Via Melchiorre Gioia, Viale della Liberazione, Viale Ferdinando di Savoia, Piazza della Repubblica, Via Turati, Via Manzoni, Piazza della Scala, Via Santa Margherita, Via Giuseppe Mengoni, Piazza Duomo dove l'arrivo è previsto tra le 21 e le 21.30). I calciatori, alla fine della lunga sfilata, si affacceranno da Terrazza 21, in piazza del Duomo.