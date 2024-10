Inter, per lo Young Boys convocato anche Mike Aidoo: ecco chi è il 2005 titolare della Primavera

Getty Images

I tanti infortuni degli ultimi giorni in casa Inter hanno aperto le porte della prima squadra anche aSimone Inzaghi, oltre agià presente in panchina a Roma,di martedì 22 ottobre a Berna porterà anchedella formazione di Andrea Zanchetta.tanto da averlo convocato già l’anno scorsodei gironi (insieme a Kamaté, Stabile e Aleksandar Stankovic) e avergli fatto farein estate. Per lui tanto spazio nelle amichevoli e il sentore, già a luglio, che potesse essere aggregato alla prima squadra in diverse occasioni.

Chi è Mike Aidoo?quando aveva solo 16 anni, ha sempre giocato titolare dall’Under 17 fino alla Primavera.partendo sempre titolare e firmandoNon segna molto – solo una rete nei playoff dello scorso campionato nella semifinale persa con il Sassuolo -. In Primavera è uno dei più esperti, dato che ormai è alla quinta stagione di Inter e, nella scorsa stagione, la prima vera come titolare,Con i “grandi” sarà diverso, ma, senza dubbio, rimane forte la stima di Simone Inzaghi e l’emozione di partire