AFP via Getty Images

Il posticipo della, in scenaall'Allianz Stadium di Torino, rischia seriamente di essere decisivo in chiave scudetto e qualificazione alla Champions League: ladi, reduce dalla vittoria contro il Feyenoord nel playoff europeo e da due vittorie di fila in campionato,di Simone, che ha vinto in casa con la Fiorentina dopo un ko e un pari contro viola e Milan, distante ora 8 lunghezze. La classifica incombe: i bianconeri infatti, senza Vlahovic per tutti i 90' e per la sesta volta di fila,a pari della Lazio e al momento all'ultimo posto utile per la prossima Champions, mentre i nerazzurri(solo 2 i successi dei milanesi nel nuovo stadio juventino, statistica evidenziata anche nel pronostico del derby d'Italia ), in ottica scontro diretto al Maradona tra due settimane, ma soprattutto trovano la seconda sconfitta esterna in 10 giorni.: dopo la grande prestazione di Chico all'andata e la Supercoppa persa contro Sergio, tecnico del Milan, questa volta arriva il gol da parte del figlio d'arte.

Juventus-Inter 1-074' Conceicao (J)Kolo Muani (J)Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona (dal 59' Cambiaso); Koopmeiners, K. Thuram (dal 76' Locatelli); Conceicao (dall'81' Yildiz), McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (dal 62' Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu (dall'80' Zielinski), Mkhitaryan (dall'80' Correa), Dimarco (dal 62' Zalewski); Lautaro Martinez, Taremi (dal 62' Marcus Thuram). All. Simone Inzaghi.

Mariani53' Conceicao (J), 90' Barella (I)Velo di Lautaro sul cross, Marcus Thuram si coordina e prova il super gol, ma la palla esce.Gatti anticipa l'avversario e si lancia in avanti, serve Kolo Muani che calcia: Sommer riesce a mandare in corner.Occasione per il pari dell'Inter! Discesa di Zalewski sulla destra, colpo di testa in volo di Marcus Thuram, che manda clamorosamente alto e toglie un comodo pallone a Lautaro.Juventus a un passo dal raddoppio! Azione sulla destra di Koopmeiners, diagonale mancino potente, con Dumfries che salva sulla linea miracolosamente.

Palla spiovente al limite dell'area nerazzurra, Calhanoglu perde il contrasto con Kolo Muani, che si incunea in area, salta due uomini con una ruleta e tocca per il portoghese, che di piatto sinistro punisce Sommer, nonostante l'intervento in extremis di Pavard, e trova il terzo gol in Serie A.Cross dalla destra di Conceicao, colpo di testa di Koopmeiners che esce a lato di Sommer.Altro palo di Dumfries, ma era tutto fermo per un fallo in attacco di Marcus Thuram su Veiga.Ripartenza Juventus, percussione di Kephren Thuram che allarga per Conceicao, ma il sinistro del portoghese è debole.

Occasione per Veiga: su azione d'angolo lo spiovente arriva al centrale bianconero, che si coordina e calcia al volo di sinistro, con Sommer che para.Uno-due di testa tra l'olandese e Taremi, con l'esterno che arriva all'interno delll'area e calcia forte di destro: palla sul montante sinistro, con Di Gregorio battuto.Incredibile gol divorato da Lautaro Martinez: cross rasoterra dalla destra di Dumfries, l'argentino calcia di prima ma altissimo, nonostante fosse a pochi metri dalla porta.Errore clamoroso su rimessa laterale dell'Inter, la palla arriva in area a Kolo Muani, che, lanciato in area, anticipa il tiro e per poco non sorprende Sommer, salvato anche da una deviazione.

Ancora un errore della Juventus in uscita. Cross dentro da Taremi, Lautaro controlla bene di petto ma poi calcia malamente, con un inspiegabile tiro debole di destro.Cross dalla destra, Weah sbaglia il rinvio di testa, la palla arriva a Dimarco che calcia di potenza, ma centra l'americano in faccia.Colpo di testa di Kolo Muani sul corner, Sommer blocca.La Juventus risponde con due occasioni clamorose. Bel lancio di Weah, ripartenza sulla sinistra di Nico Gonzalez, che con un diagonale mancino impegna Sommer. Respinta tutt'altro che perfetta, tacco dell'americano per Conceicao che calcia di sinistro: il portiere svizzero con una super parata manda in corner.

Incredibile doppia occasione per l'Inter. Barella svirgola il tiro e inventa casualmente un cross per Taremi, che in rovesciata impegna seriamente Di Gregorio. Nel prosieguo dell'azione, cross di Lautaro per Dumfries, che di testa a botta sicura spara alto.Gran lancio di Bastoni per Barella, che da solo in area controlla ma manda alto. L'arbitro segnala il fuorigioco.Replica dell'Inter: corner dalla destra, Acerbi di testa ma è il tiro è centrale.Prima occasione della partita, è per la Juventus! Brutta palla persa a centrocampo da Calhanoglu, McKennie serve Nico Gonzalez in area, che stoppa ma spara alto.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Juventus-Inter in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN