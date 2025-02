Juventus-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Juventus-Inter in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

(domenica 16 febbraio con calcio d'inizio alle ore 20:45)la sesta nel girone di ritorno.Dopo la rivincita contro la Fiorentina e il successo arrivato a San Siro, i campioni d'Italia in carica giungono a questo derby d'Italia da secondi in classifica a -1 dal Napoli.I bianconeri di Thiago Motta, invece, arrivano da tre successi consecutivi fra tutte le competizioni e vogliono proseguire la rincorsa al 4° posto (occupato, attualmente, dalla Lazio) e alla zona Champions.

Partita : Juventus-Inter.

: Juventus-Inter. Data : domenica 16 febbraio 2025.

: domenica 16 febbraio 2025. Orario : calcio d'inizio alle ore 20:45.

: calcio d'inizio alle ore 20:45. Canale tv: DAZN.

tv: DAZN. Streaming: DAZN.

(4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, Thuram; Mbangula, McKennie, Conceicao; Kolo Muani. All. Motta.(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.Il grande punto interrogativo della sfida, in casa Juventus, riguarda la condizione fisica di Andrea Cambiaso. L’esterno bianconero sta continuando nel suo programma di recupero per smaltire definitivamente il problema alla caviglia. La sensazione è che si possa prevedere una panchina per l’azzurro, mentre Nicolò Savona e Timothy Weah saranno a disposizione di Thiago Motta per il derby d’Italia.

Per l’Inter, invece, riflessioni su Marcus Thuram, anche lui alle prese con una botta alla caviglia. L’attaccante francese, uscito nella sfida contro la Fiorentina, sta lavorando a parte, pur continuando a sentire dolore. Possibile una sua assenza dal 1’, a differenza di Dimarco e Bastoni, pronti per il tecnico Inzaghi.Juventus-Inter è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.La telecronaca di Juventus-Inter è affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.