Dopo l’esperienza all’Empoli e i 13 gol in campionato, l’attaccante di proprietà dell’Inter, Andrea Pinamonti, si aspetta uno step di crescita professionale. Una squadra che possa lottare più per l’Europa che per la salvezza. Ecco perché l’interesse del Monza, che pure ambisce a costruirsi un futuro di tutto rispetto, per adesso non lo scalda abbastanza.