Il Chelsea fa sul serio per Dumfries, da Londra si sono concretamente interessati all'esterno nerazzurro, al punto da presentarsi con tanto di offerta nella sede dell'Inter, che però ha declinato. La valutazione che il club di viale della Liberazione fa del suo calciatore è di 40 milioni di euro, cifra che i “Blues” per adesso non hanno raggiunto.