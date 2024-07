Inter, quanto pesano Correa e Arnautovic sul bilancio

COME SI FA A CALCOLARE

In linea generale, per calcolare l'ammortamento bisogna prendere la cifra investita per l'acquisto e dividerla per gli anni di contratto. Ne risulta un numero che ogni anno va a diminuire il valore residuo di un giocatore. Se il contratto a un certo punto viene rinnovato, si spalma la cifra residua sulla nuova durata.

Esempio: Un giocatore viene acquistato per 50 milioni e firma per 5 anni. 50 diviso 5 fa 10 milioni annui. Dopo due anni il valore residuo è 30 milioni e il contratto viene esteso di altri quattro anni, e allora 30 diviso 4 fa 7,5.

Per calcolare l'impatto a bilancio si sommano il valore residuo e gli stipendi percepiti anno per anno fino alla scadenza dell'accordo.