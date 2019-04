Marcelo Brozovic si è fermato dopo 20 minuti di Inter-Atalanta. Il centrocampista croato ha accusato un dolore muscolare in seguito a uno scatto e Luciano Spalletti si è visto costretto a richiamarlo in panchina.



Questo il comunicato della società nerazzurra in merito all'infortunio del centrocampista: “Per Marcelo Brozovic, sostituito nel primo tempo di Inter-Atalanta, distrazione muscolare ai flessori della coscia destra. Per il centrocampista croato esami clinici nei prossimi giorni”.