Inter, problemi alla coscia per Calhanoglu: costretto al cambio

Il centrocampista turco ha chiesto il cambio dopo pochi minuti dall'inizio della partita che vede i nerazzurri impegnato in trasferta all'Olimpico contro la Roma e valida per l'8a giornata della Serie A 2024/25. Per lui si tratta di un problema alla zona interna della coscia destra.Dopo solo 7' minuti di gioco, infatti,, ma non ha voluto, almeno inizialmente, comunicare nulla alla panchina interista. È stato Nicolò Barella a richiamare l'attenzione diche, una volta chiesto al suo regista cosa avesse, ha iniziato i preparativi per il cambio con

Calhanoglu ha infatti confermato a Inzaghi che non ce la faceva a correre e che provava dolore, da qui la scelta di lanciare in campo l'ex-giallorosso Frattesi. Uscendo dal campo al 12esimo del primo tempo, inoltre, il turcoE per Simone Inzaghicontinua con Calhanoglu che si aggiunge agli stop già subiti da Piotr Zielinski e Kristjan Asllani entrambi non convocati per la sfida con la Roma per una lesione al flessore il primo e per una forte contusione il secondo.. L'idea era quella di usarlo in caso di cambio con Calhanoglu non avendo Asllani a disposizione, ma l'eventualità si è presentata prima del previsto.