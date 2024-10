Inter, si fa male anche Acerbi: problema muscolare

Getty Images

Emergenza infortuni per Simone Inzaghi e per l'Inter. Dopo Hakan Calhanoglu, sostituito al minuto 12 della partita che i nerazzurri stanno affrontando contro la Roma all'Olimpico e valida per l'8a giornata della Serie A 2024/25, si ferma per infortunio anche il difensore italiano Francesco Acerbi.Intorno al minuto 22 del primo tempo, infatti, Inzaghi si era premurato di mandare a scaldare il difensore olandesefacendo scattare l'allarme sullo stato di salute del suo terzetto difensivo. Poco dopo, in seguito ad un intervento in anticipo su Dovbyk a centrocampo,

Immediatamentema non c'è stato nulla da fare. Inzaghi non ha voluto rischiare e ha immediatamente optato per il cambio con l'altro ex-Lazio De Vrij entrato in campo al minuto 24'.