Il centrocampista turco ha chiesto il cambio dopo pochi minuti dall'inizio della partita che vede i nerazzurri impegnato in trasferta all'Olimpico contro la Roma e valida per l'8a giornata della Serie A 2024/25. Per lui si tratta di un problema alla zona interna della coscia destra. Nel corso della gara, inoltre, si è fermato sempre per unDopo solo 7' minuti di gioco, infatti,, ma non ha voluto, almeno inizialmente, comunicare nulla alla panchina interista. È stato Nicolò Barella a richiamare l'attenzione diche, una volta chiesto al suo regista cosa avesse, ha iniziato i preparativi per il cambio conCalhanoglu ha infatti confermato a Inzaghi che non ce la faceva a correre e che provava dolore, da qui la scelta di lanciare in campo l'ex-giallorosso Frattesi. Uscendo dal campo al 12esimo del primo tempo, inoltre, il turco

Pochi minuti dopo si è fermato anche Francesco Acerbi, costretto al cambio al minuto 24 per un problema simile alla coscia sinistraE per Simone Inzaghicontinua con Calhanoglu che si aggiunge agli stop già subiti da Piotr Zielinski e Kristjan Asllani entrambi non convocati per la sfida con la Roma per una lesione al flessore il primo e per una forte contusione il secondo.. L'idea era quella di usarlo in caso di cambio con Calhanoglu non avendo Asllani a disposizione, ma l'eventualità si è presentata prima del previsto.