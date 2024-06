Gudmundsson vuole l’Inter, il Genoa lo accontenta

Getty Images

continua ad essere, una via da perseguire nonostante le insidie e i rischi, che di sicuro i nerazzurri dovranno considerare onde evitare sgradite sorprese. I nerazzurri hanno(martedì le visite mediche) ma nel corso delle riunioni con il club rossoblu è stato più voltee i due club lavoreranno per trovare una soluzione che possa soddisfare tutti., dichiarandosi disposto ad attendere pazientemente gli sviluppi di un mercato che per i nerazzurri non si preannuncia semplice se pensiamo alle uscite., capire se l’austriaco può cambiare idea o se nel frattempo, di fronte ai continui no di Arnautovic a trovare una nuova squadra, sarà invece Oaktree ad ammorbidire la propria posizione in merito a un possibile inserimento di un quinto elemento in attacco.

Al momento questa soluzione è sempre stata scartata, ma se il Genoa dovesse accettare di avanzare seguendo i binari di una cessione in prestito con riscatto, allora. Le cinque punte darebbero anche all’Inter maggiori sicurezze nel caso ilche l’islandese affronterà in patria dovesse dargli torto, esponendolo a un lungo periodo di stop. Sono solo ipotesi, ma l’Inter non può ignorarle.e l’islandese si è finora mostrato impassibile di fronte a tutto.