Inter, Carboni può restare: il club ha fatto un prezzo elevato

33 minuti fa

Valentin Carboni può essere la quinta punta che l'Inter sta cercando. Dopo il buon prestito al Monza, l'argentino è ora impegnato in Copa America ma al rientro sarà aggregato al gruppo di Inzaghi.



Tante le squadre che lo hanno richiesto in Italia e all'estero ma i nerazzurri non lo lasceranno partire a cuor leggero. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha fatto il prezzo: non partirà per meno di 40 milioni di euro.