Verso Inter-Lipsia: rientrano Calhanoglu e Lautaro, Frattesi out. Taremi deve sbloccarsi

certo, di fronte c’è il Lipsia, una squadra che finora in Champions non ha ancora fatto vedere tutto il proprio potenziale, ma con valori in grado di mettere in difficoltà chiunque, basti pensare a Openda e Sesko lì davanti, tanto per fare due nomi. E allora diventa fondamentale non sottovalutare il match, esercizio che potrebbe sorgere spontaneo guardando la classifica, ma quella di Simone Inzaghi è squadra ormai esperta per farsi trascinare in queste trappole.

Simone Inzaghi cambierà molto rispetto alla partita di Verona, la formazione dei titolari potrebbe essere diversa per otto undicesimi rispetto all’ultima partita di campionato. Massiccio turnover, quindi, ma torneranno uomini chiave come Lautaro e Calhanoglu, leader di cui Inzaghi aveva dovuto fare a meno per problemi di diversa natura: problemi gastrointestinali per l’argentino e affaticamento all’adduttore per il turco.Il centrocampista è alle prese con un’infiammazione alla caviglia mentre Acerbi rimarrà ai box per l’affaticamento accusato contro il Verona.

Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro.