Inter, rinviati a domani gli esami di Calhanoglu: cosa filtra in vista del Verona

, prevista per le 15 di sabato 23 novembre. Il centrocampista turcoin occasione dell'ultimo raduno della sua nazionale e, nonostante il rischio di non essere a disposizione per la sfida contro i gialloblù, non ha anticipato il suo ritorno a Milano per svolgere ulteriori approfondimenti. Tuttavia, contrariamente alle sensazioni ottimistiche delle scorse ore, come fa sapere Sky Sportche dovranno chiarire in maniera definitiva la natura del suo problema.considerando che dalla ripresa del campionato in avanti non ci si fermerà più fino alla prossima sosta di marzo. Una serie di impegni tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana che solleciterà particolarmente i muscoli dei giocatori nerazzurri e dunque verranno adottate tutte le precauzioni del caso per quei calciatori che non fossero nelle migliori condizioni.per blindare la qualificazione al turno successivo e poi la trasferta di Firenze.Nel corso di questa stagione,tra campionato e coppa. A proposito delle sue condizioni fisiche, le sue ultime parole dalla Turchia erano state queste: "Spero di essere in campo con l'Inter già nella partita di Verona". Qualora Inzaghi decidesse di non impiegarlo, il suo posto sarebbe rilevato da uno tra Asllani, Zielinski e Barella: al momento Simone Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve e attende il responso degli esami di domani.