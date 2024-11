Inter, manca Calhanoglu? Asllani: "In verità non so se giocherò io"

Getty Images

, centrocampista dell', ha parlato a Sport Mediaset dopo la sconfitta della sua Albania contro l'Ucraina:"Se Calhanoglu starà fuori non so in verità se tocca a me. Se mi sento pronto? L'ho sempre detto, mi sento molto cresciuto, quello che mi viene dato, anche 20 minuti, cerco di sfruttarlo al massimo, alla fine ho solo 22 anni. Differenza di dove gioco tra Inter e Albania? Non cambia tanto, posso fare tutti i ruoli del centrocampo, io sono sempre stato un play davanti alla difesa, preferisco quel ruolo".Asllani si riferisce alle scelte di Inzaghi nelle ultime gare in cui il turco è mancato per infortunio, orae oraspostati al centro della mediana con Frattesi da mezzala.

"Sei l'Inter, l'obiettivo è quello di portare a casa trofei, devi vincere. Vogliamo rivincere lo scudetto, ma essere anche protagonisti in Champions"."Non lo so, ci sono squadre fortissime in campionato, squadre che hanno fatto un bel mercato, che giocano per vincere. Noi poi abbiamo vinto l'anno scorso, è difficile confermarsi, lavoriamo per questo. Perché è difficile confermarsi? Perché magari hai vinto l'anno scorso e lo pensi... Noi però ci stiamo allenando anche molto più duramente rispetto allo scorso anno e abbiamo ben chiari gli obiettivi".