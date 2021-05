Il centrocampista norvegese della Sampdoria, Morten Thorsby ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho sempre sposato la cultura del lavoro, anche se l’anno scorso appena arrivato mi ero chiesto se fosse stata la scelta giusta venire alla Samp. Ora chiedo ancora di più a me stesso. Voglio imparare a fare tutto in campo".



"Brozovic è la mia ispirazione, lui fa un gran lavoro offensivo e difensivo. Io devo migliorare in attacco".

"Ranieri è stato fondamentale. Abbiamo un bel rapporto, pure lui crede tanto nel lavoro come strumento per migliorarsi".