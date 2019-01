Dopo aver quasi definito la trattativa per portare Godin in nerazzurro, l’Inter si prepara anche a un’uscita: quella di Gabigol. Per l’attaccante brasiliano si era parlato di offerte dalla Premier, che però sembrano essersi arenate in fretta e per questo motivo la società di corso Vittorio Emanuele prende in considerazione l’ipotesi di un nuovo prestito.



SANTOS IN PRESSING - In pressing c’è ancora il Santos, che lo prenderebbe in prestito per altri sei mesi. Tra le due società proseguono i contatti e già martedì potrebbe arrivare la fumata bianca. Quella brasiliana non è l’unica pista aperta, l’Inter ragiona anche con altre società, tra cui il Flamengo, il prestito di Gabigol, ma il Santos sembra in vantaggio su tutte le concorrenti e già martedì potrebbero esserci novità in merito.